2019-10-28T13:59:00+03:00
Общество

На Северном кладбище в Ростове-на-Дону снесут цветочные павильоны из-за решения суда

Павильоны должны были снести еще пять лет назад
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Администрация Ворошиловского района направила иск в судАдминистрация Ворошиловского района направила иск в судФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В донской столице арбитражный суд Ростовской области принял решение о сносе цветочных павильонов на Северном кладбище. Как сообщается на сайте ведомства, истцом в деле выступила администрация Ворошиловского района, ответчиком — МКУ «Служба городских кладбищ».

По материалам дела, эти постройки специалисты обнаружили еще в 2014 году. Тогда установили, что территория, на которой находятся павильоны, не предназначена для торговли, при этом разрешение на строительство также никто не выдавал. После этого администрация направила в «Службу городских кладбищ» письмо с требованием убрать постройки.

Но спустя пять лет выяснилось, что павильоны не снесли, в них ведут торговлю. Представитель службы признал, что они находятся на территории кладбища незаконно, кем построены — неизвестно. Средств на снос павильонов у организации нет.

Администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону направила иск в суд, который постановил снести постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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