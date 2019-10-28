На Северном кладбище в Ростове-на-Дону снесут цветочные павильоны из-за решения суда
В донской столице арбитражный суд Ростовской области принял решение о сносе цветочных павильонов на Северном кладбище. Как сообщается на сайте ведомства, истцом в деле выступила администрация Ворошиловского района, ответчиком — МКУ «Служба городских кладбищ».
По материалам дела, эти постройки специалисты обнаружили еще в 2014 году. Тогда установили, что территория, на которой находятся павильоны, не предназначена для торговли, при этом разрешение на строительство также никто не выдавал. После этого администрация направила в «Службу городских кладбищ» письмо с требованием убрать постройки.
Но спустя пять лет выяснилось, что павильоны не снесли, в них ведут торговлю. Представитель службы признал, что они находятся на территории кладбища незаконно, кем построены — неизвестно. Средств на снос павильонов у организации нет.
Администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону направила иск в суд, который постановил снести постройки.
ИСТОЧНИК KP.RU