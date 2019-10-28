Министру финансов Ростовской области назначили нового заместителя
Губернатор Василий Голубе подписал указ о назначении заместителем министра финансов Ростовской области Андрея Никифорова, сообщает региональное правительство.
45-летний Андрей Никифоров неоднократно проходил курсы повышения квалификации.Он с 2000 года работает в министерстве финансов Ростовской области. В 2011 он был назначен начальником управления межбюджетных отношений областного минфина.
Андрей Никифоров родился в Белой Калитве. Руководитель окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Помимо экономического образования, нынешний заместитель министра финансов Ростовской области проходил курсы по бюджетному планированию и юриспруденции в ростовской академии госслужбы.
На минувшей неделе министр промышленности Игорь Сорокин стал заместителем губернатора по вопросам промышленности, энергетики и ЖКХ.
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