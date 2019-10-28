Под Ростовом спасатели тушат пожар на площади один километр
В понедельник, 28 октября, в Аксайском районе Ростовской области загорелся камыш. Пожар начался на 1064-м километре трассы М-4 «Дон», неподалеку от Аксайского моста, около 13 часов.
После поступления сообщения, на место выехала бригада из четырех машин и 16 человек. Но пожар оказался настолько масштабным, что спасателям понадобилось увеличить количество огнеборцев и техники.
- Сейчас на месте работают 53 пожарных и 17 единиц техники, из них 38 сотрудников и 11 машин - от МЧС, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пламя распространяется в южном направлении. Близлежащим населенным пунктам огонь не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU