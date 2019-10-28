2019-10-28T16:50:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону жестоко убили охранника супермаркета «Ассорти»

Тяжкие увечья мужчине причинили его приятели
Юрий ПОЗДНЯК
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Пострадавший работал охранником "Ассорти". Фото: Яндекс.КартыПострадавший работал охранником "Ассорти". Фото: Яндекс.Карты
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Трагедией закончились пьяные посиделки двоих приятелей в донской столице. Желая скрасить ночную смену скучающего 56-летнего товарища, работающего охранником в супермаркете «Ассорти» на улице Красноармейской , 36-летний ростовчанин пришёл к нему на работу с крепкими спиртными напитками.

Живое общение друзей, подогретое алкоголем, продолжалось до раннего утра, когда между собутыльниками вдруг возникло недопонимание. Изрядно выпившие мужчины принялись скандалить и выяснять отношения. В результате возникшей ссоры, более молодой собутыльник принялся избивать охранника супермаркета. В пьяном кураже он нанёс ему ряд тяжёлых увечий, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также перелом передней стенки черепа. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

- Подозреваемый был оперативно задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье по статье «Причинение тяжких телесных повреждений повлекших смерть». Сейчас выясняются все обстоятельства, - сообщил источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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