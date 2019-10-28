2019-10-28T17:52:41+03:00
Общество

В Ростовской области подросток на скутере сбил пешехода

Пострадавший доставлен в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области произошла авария, участником которого стал 13-летний мальчик.

По предварительным данным, ДТП случилось в селе Табунщиково. Подросток сел за руль двухколесного транспорта своих родителей. Школьник не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил мужчину-пешехода.

- С различными травмами 30-летний пострадавший мужчина доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.В ходе разбирательства правоохранители установят, как получилось, что ребенок сел за руль, не имея водительских прав и где в это время находились родители мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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