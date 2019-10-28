2019-10-28T18:07:17+03:00
Общество

Приковали к батарее и избили: в Ростовской области напали на крупного фермера

Вооружённых подозреваемых разыскивает полиция
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полиция объявила план "Серена"Полиция объявила план "Серена"Фото: Ольга Крыльцова
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В Ростовской области произошло нападение на семью главы крестьянско-фермерского хозяйства ИП «Повзиков А.В.». Происшествие случилось в селе Заветное, где вечером, 26 октября, трое неизвестных злоумышленников в масках-балаклавах проникли в квартиру крупного фермера. Преступники, вооружённые пистолетами и электрошокером, застали хозяина дома врасплох.

Угрожая оружием, бандиты нанесли 46-летнему мужчине удар тупым предметом по голове, после чего привязали потерявшего сознание главу КФХ пластиковым хомутом к батарее. Аналогичную операцию негодяи проделали также с супругой землевладельца — её тоже приковали к радиатору.

Обездвижив хозяев, налётчики в масках похитили более, чем 850 тыс. рублей. Кроме того, перед уходом преступники прихватили с собой гладкоствольное ружьё, также принадлежащее главе крестьянско-фермерского хозяйства.

- В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция занимается поисками всех причастных к этому нападению. Введен план «Серена», - сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт разбойного нападения и сообщили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о конфликте между фермерскими кланами в Орловском районе, закончившимся дракой и перестрелкой. В результате ожесточённой стычки землевладельцев пятеро человек погибли на месте, ещё двое участников схватки получили ранения лёгкой и средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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