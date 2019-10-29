СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-29T09:13:13+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону и области пройдет ближайший день льготной стерилизации. Фото: Ралина ХАЛИМОВА

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону и области пройдет ближайший день льготной стерилизации

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День льготной стерилизации в Ростове-на-Дону 2019: где и когда. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, ближайший день, когда можно будет провести операцию кошкам и собакам - четверг, 31 октября. Операцию четвероногому обещают сделать на треть дешевле, чем в обычные дни. Речь идет о городских и областных ветеринарных станциях (адреса и телефоны см. ниже, - прим. автр.)

В ведомстве добавили, что с начала этого года услугой льготной стерилизации воспользовались уже порядка 300 раз, тогда как в прошлом году за аналогичный период ветеринарные врачи провели чуть более 170 операций.

К слову, до конца 2019-го акция повторится еще 28 ноября и 26 декабря. Причем, стерилизовать можно как домашних, так и безнадзорных животных. Прием ведется по предварительной записи.

КОНКРЕТНО

Где можно сделать льготную стерилизацию кошкам и собакам

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 39, тел. (863) 222-33-68;

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

ИСТОЧНИК KP.RU