СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-29T09:19:46+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дон будут отключать свет 29 октября 2019 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дон будут отключать свет 29 октября 2019 года

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Отключение света в Ростове-на-Дону 29 октября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, речь идет о плановых отключениях, которые пройдут в центре донской столицы. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда 29 октября в Ростове-на-Дону отключат электричество

до 16:00:

- ул. Степана Разина 1, 3А; 3-я Кольцевая 58, 58Б.

до 17:00:

- Школа милиции; Ерёменко 81/1, 81Б, 81Г; ул. Шишкина 1/1, 1/2, 5А.

- просп. 40-летия Победы 1-19.

- ул. Текучева 17-37; пер. Булавина 1-11; пер. Трудовой 2-10.

- ул. Пушкинская 93-107, 115, 117; пер. Газетный 72-78, 79-87.

до 18:00:

- ул. 13-я линия 20-30, 17-31; ул. 15-я линия 32-64, 29-53; ул. Мясникова 39-57, 40-50.

- пер. Голубиный 5; ул. Дарвина 2-16, 1-5; ул. Доватора 76-114; ул. Котовского 45/28; ул. Латвийская 33-35; ул. Необычная 31-37; ул. Павлова 1-23, 2-40; ул. Пархоменко 2-76, 43-83; ул. Попова 2-86, 1-91; ул. Предботаническая 2-22, 97-109; ул. Репина 1-9; ул. Сормовская 96-104; ул. Целинная 2-28, 33-83; СТ «РИИЖТ».

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU