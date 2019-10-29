СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-29T09:30:54+03:00

Выясняем, где и когда перекроют движение в Ростове-на-Дону во время празднования Дня полиции 2019

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День полиции 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют движение. Как рассказали в городском департаменте транспорта, сразу несколько улиц донской столицы будут перекрыты из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню сотрудников органов внутренних дел РФ.

В частности, 6 ноября с 20:00 до 24:00 и 8 ноября с 05:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств в центре города по улице Советская - от площади Театральная до улицы Каяни, по площади Театральной, а также - по проспекту Театральному - от улицы Максима Горького до улицы Социалистическая.

Вдобавок, перекрытие улиц пройдет и в другие дни, причина уже другая - проведение сельскохозяйственных ярмарок. Так, 16 ноября и 28 декабря с 07:00 до 14:00 не проехать будет по проспекту Кировскому - на участке от улицы Красноармейская до улицы Малюгиной.

А вот с 7 ноября до 29 февраля будущего года "кирпич" для авто будет висеть от улицы 11-я Линия до улицы 19-я Линия. В ведомстве добавили, что объезжать надо будет по улице Закруткина и улице 1-я Пролетарская. Там все это время будут идти работы по реконструкции самотечного коллектора.

ИСТОЧНИК KP.RU