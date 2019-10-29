«Ее испугалась даже полиция»: в Ростове овчарка разорвала кота на глазах у детей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-29T10:52:05+03:00

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Жуткая история произошла в Ростове, где среди дня свирепая собака набросилась на кота и разорвала его в клочья . Инцидент произошел на улице Минераловодской, в районе ЖК Акварель. Кровавая сцена разыгралась на глазах у местных жителей. Очевидцами нападения разъяренного пса на котенка стали не только взрослые, но и дети.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, азиатская овчарка гуляла без хозяина. Увидев черного кота, собака набросилась на бедолагу и стала его терзать. Прохожие, ставшие свидетелями этой сцены, не решились вырвать кота из пасти разъяренного пса самостоятельно, и поэтому позвонили по номеру 112.

Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции. Стражи правопорядка тоже не рискнули приблизиться к овчарке и, по словам свидетелей, попробовали задавить ее служебным автомобилем, а потом вызвали службу отлова. Израненный кот к тому времени уже погиб.

Собаку в итоге поймали сотрудники Центра безнадзорных животных на Портовой, где пес сейчас и находится.

- В полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома без присмотра бегает большая агрессивная собака. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, где осуществляли охрану общественного порядка до приезда сотрудников Центра по отлову безнадзорных животных, - прокомментировала инцидент пресс-служба донского главка.

Мнения ростовчан об этом случае животной агрессии разделились. Кто-то считает, что беспризорных собак в городе быть не должно, а вместо кота мог оказаться ребёнок или подросток. Другие же, напротив, уверены, что зверей и людей сравнивать не стоит, а во всем виноваты природные инстинкты азиатской овчарки, и вопросов больше к ее хозяевам

ИСТОЧНИК KP.RU