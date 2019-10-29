Власти Ростова продлят Орбитальную в Суворовский микрорайон

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-29T12:02:48+03:00

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Власти донской столицы сообщают о разработке долгожданного проекта по продолжению улицы Орбитальной в сторону Суворовского микрорайона. Проект находится на финальной стадии и планируется к реализации в 2020 году, об этом информирует пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Как пояснили в мэрии, толчком для активизации давнего плана о продлении улицы стали многочисленные публикации от жителей Суворовского в соцсетях, в которых люди рассказывали о проблемах с транспортным обеспечением.

- В настоящее время завершается разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по продолжению ул. Орбитальная (от пер. Космический до ул. Особенная). Пройти государственную экспертизу проектной документации планируется до конца текущего года. Приступить к строительству автомобильной дороги планируется в 2020 году, - отметили в администрации Ростова.

Помимо этого, Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города донской столицы уже разработана проектная документация по объекту: «Реконструкция пересечения в одном уровне ул. Оганова – ул. Особенная – ул. Зрелищная в городе Ростове-на-Дону с устройством кольцевого пересечения». Реализация проекта также намечена на будущий 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU