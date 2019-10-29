2019-10-29T13:55:29+03:00
Происшествия

Ростовчанка украла у друга драгоценный браслет

Украшение она сдала в ломбард
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полиция быстро вычислила злоумышленницуПолиция быстро вычислила злоумышленницуФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Дружеская встреча с приятельницей закончилась для ростовчанина финансовыми потерями. Как рассказал в полиции житель Октябрьского района города, у него гостила знакомая. А когда она ушла, то мужчина обнаружил пропажу золотого браслета с драгоценными камнями .

Полицейским не составило труда вычислить злоумышленницу. Воровку быстро задержали, правда, украшение она уже успела сдать в ломбард, а деньги потратить.

- В отношении 41-летней подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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