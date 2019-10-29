Ростовчанка украла у друга драгоценный браслет
Дружеская встреча с приятельницей закончилась для ростовчанина финансовыми потерями. Как рассказал в полиции житель Октябрьского района города, у него гостила знакомая. А когда она ушла, то мужчина обнаружил пропажу золотого браслета с драгоценными камнями .
Полицейским не составило труда вычислить злоумышленницу. Воровку быстро задержали, правда, украшение она уже успела сдать в ломбард, а деньги потратить.
- В отношении 41-летней подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Она находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU