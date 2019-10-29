Получите в подарок расписание уроков для вашего ребенка!
Фото: КП
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30 октября в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» вы сможете найти яркий, красочный экземпляр расписания уроков для вашего ребенка. Да еще и с полезной информацией — правилами поведения на железной дороге! Партнером выпуска выступила Северо-Кавказская железная дорога.
Не надо искать шаблоны в интернете и распечатывать файлы — при покупке газеты вы получаете расписание уроков в подарок!
Ищите 30 октября расписание уроков в ежедневном выпуске газеты «Комсомольская правда»!
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