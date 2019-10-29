2019-10-29T15:10:54+03:00
Общество

В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели больше 11 тысяч человек

Эпидемические пороги не превышены, но нужно быть начеку
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, сколько пациентов обратилось к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру.В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, сколько пациентов обратилось к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, сколько пациентов обратилось к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру. В частности, известно, что на Дону таковых оказалось более 11 тысяч человек, из которых свыше трех тысяч это жители донской столицы. Санитарные врачи говорят, что эпидемические пороги не превышены, но советуют быть начеку.

В частности, лучше всего сделать прививку от гриппа прямо сейчас - в ближайшей поликлинике. Такому совету уже последовали свыше 1,8 миллиона человек, что составляет больше, чем 43 процента от всех жителей нашего региона.

Кроме того, медики советуют дончанам не заниматься самолечением, а при подъеме температуры сразу же обращаться к врачам. И главное помнить - грипп прежде всего опасен своими осложнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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