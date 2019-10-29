В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели больше 11 тысяч человек
В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, сколько пациентов обратилось к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру. В частности, известно, что на Дону таковых оказалось более 11 тысяч человек, из которых свыше трех тысяч это жители донской столицы. Санитарные врачи говорят, что эпидемические пороги не превышены, но советуют быть начеку.
В частности, лучше всего сделать прививку от гриппа прямо сейчас - в ближайшей поликлинике. Такому совету уже последовали свыше 1,8 миллиона человек, что составляет больше, чем 43 процента от всех жителей нашего региона.
Кроме того, медики советуют дончанам не заниматься самолечением, а при подъеме температуры сразу же обращаться к врачам. И главное помнить - грипп прежде всего опасен своими осложнениями.
ИСТОЧНИК KP.RU