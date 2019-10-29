«Вы так по дому ходите?»: Фанаты раскритиковали «Мисс Интерконтиненталь» Валентину Расулову за откровенный наряд

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-29T15:37:29+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова известна не только своей красотой, но и великолепной фигурой, благодаря которой вошла в ТОП-10 конкурса «Мисс Россия» и выиграла международный конкурс красоты. Модель тщательно следит за своей фигурой. Однако видео, которое опубликовала она на своей странице, заставило фанатов понервничать. На нем модель в откровенном купальнике и платье-сетке стоит возле умывальника. При этом, судя по всему, девушка либо явно прибавила в весе, либо камера настолько увеличила выдающиеся формы красотки. Хотя сама же Валентина уже пошутила по этому поводу.

- Компромат, - подписала она кадры. - Как думаете, сколько сейчас вешу?

Но долго оставлять фанатов в неведении, которые всего за несколько часов посмотрели видео восемь тысяч раз, блондинка из Ростова-на-Дону не стала, и сама ответила на свой вопрос: «59 кг».

rasulova_valentina Компромат P.s.: как думаете , сколько сейчас вешу?

Однако многих удивил вовсе не вес модели, а ее внешний вид:

- Вы так по дому ходите? Скажите, что за одежда? Для чего? - задала вопрос одна из подписчиц.

- Что за купальник и накидка? - озвучила правильный ответ другая.

Не обошлось и без комплиментов: «Фигура отточена» и «Какая вы, Валя!».

ИСТОЧНИК KP.RU