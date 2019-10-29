Аэропорт «Платов» принял участие в флешмобе «Тетрис челлендж»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-29T17:42:11+03:00

В "Платове" показали, сколько людей и техники участвуют в организации полетов. Фото: rov.aero

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В ростовском аэропорту «Платов» решили поиграть в очень большой тетрис. Воздушная гавань присоединилась к международной акции «Тетрис челлендж», чтобы показать сколько техники и сотрудников участвуют в сложной организации авиационных полетов.

В центре экспозиции флешмоба оказался самолет, вокруг которого выстроился причудливый конструктор из персонала и спецтехники, принимающей непосредственное участие в обслуживании самолета, пассажиров, багажа и груза.

«Механическую» сторону перфоманса представили трапы, топливозаправщик и водозаправочная машина, кейтеринг-транспорт (машина для загрузки бортового питания), амбулифт для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, перронные автобусы, ленточный погрузчик и перегружатель контейнеров, тягач багажный и багажные тележки, тягачи авиационные и водила для буксировки воздушного судна, машина сопровождения follow me.

Помимо машин в флешмобе приняли участие и труженики аэрогавани — люди, обслуживающие воздушные суда и пассажиров. В их число вошли пилоты, бортпроводники, авиатехники и специалистами по наземному обслуживанию.

- Наземное обслуживание рейсов, как и летный экипаж, обычно находится вне фокуса внимания пассажиров. Между тем, в нем задействовано большое количество сотрудников, спецтехники, средств механизации. Таким образом, «Тетрис челлендж» в Платове дает возможность зримо представить, какая техника и оборудование используются для подготовки рейса, а также во время перелета. На все устройство экспозиции у организаторов ушло около 40 минут, - рассказали в пресс-службе «Платова».

Интернациональный флэшмоб запущен в Цюрихе 1 сентября текущего года. Внешне такие инсталляции напоминают знакомую многим старую игру тетрис.

ИСТОЧНИК KP.RU