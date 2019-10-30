СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-30T09:15:01+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 30 октября 2019

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Отключение сета в Ростове-на-Дону 30 октября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в донской столице до конца текущего дня планируются отключения электричества. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций. Все это время будут вестись плановые работы.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 30 октября

до 16:00:

- ул. Восточная 32-48; просп. Кировский 88-90.

до 17:00:

- с/т «Мичуринец»; с/т «Северная Ривьера»; ул. Металлургическая 6А, 10А

Школа милиции; Ерёменко 81/1, 81/6; ул. Шишкина 1/1, ½.

- ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-79, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-56; пер. Оренбургский 64-114; пер. Кошевого 29-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63.

- ул. Творческая; ул. Созидания; с/т «Авангард»; с/т «Звезда»; с/т «Полиграфист»; с/т «Энергия»; с/т «Восход-2».

- просп. Стачки 14; ул. Дунаевского 17, 19, 25.

до 18:00:

- ул. 6-я линия 7, 9; ул. 8-я линия 1-11, 2-20; ул. 10-я линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU