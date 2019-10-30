2019-10-30T09:23:54+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону 30 октября - 3 ноября октября 2019: дождь и первые заморозки

Выясняем, какая погода ждет жителей донской столицы 30 октября - 3 ноября 2019
Ольга ГОПАЛО
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На этой недели синоптики прогнозируют первые заморозки. Фото: ГОПАЛО Ольга.На этой недели синоптики прогнозируют первые заморозки. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода в Ростове-на-Дону 30 октября - 3 ноября октября 2019: дождь и первые заморозки. Если верить метеорологам, то в среду, 30 октября, в донской столице на улицу без зонтов лучше не выходить - осадки прогнозируют как в первой, так и во второй половине дня. В этот день температура воздуха погреется до 12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит до девяти метров в секунду.

Правда, до конца недели будет хоть и облачно, но уже без осадков. При этом в ночные часы метеорологи уже прогнозируют минусовые температуры. Они начнутся с пятницы, 1 ноября. В этот день обещают до минус одного градуса. А в первые ноябрьские выходные столбики термометров опустятся до отметки в минус три градуса. При этом в дневные часы — от нуля до плюс семи градусов. Так что лучше уже доставать теплые вещи - зима не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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