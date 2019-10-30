2019-10-30T09:36:33+03:00
Общество

В Батайске лже-террориста приговорили к условному сроку

Парень уверял, что в местном лицее заложена бомба
Ольга ГОПАЛО
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На уши были подняты все экстренные службы города. Фото: ГОПАЛО ОльгаНа уши были подняты все экстренные службы города. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Батайске на скамье подсудимых оказался местный житель, в отношении которого было заведено уголовное дело. Его обвиняли по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области инцидент произошел еще в апреле этого года. Молодой человек позвонил в местный лицей и сообщил, что в здании заложена бомба. На уши были подняты все экстренные службы города, однако вызрывчатку в учебном заведении они не обнаружили. В итоге, подсудимого признан виновным.

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, оставляет до пяти лет лишения свободы и штраф до семисот тысяч рублей. Так что парень, можно сказать, легко отделался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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