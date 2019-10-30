В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-30T09:52:38+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний Николай Галшко. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, пенсионер пропал в Сальском районе Дона. Известно, что он вышел из своего дома, вот только обратно так и не вернулся.

В донском главке добавили, что рост мужчины около 170 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий, глаза серо-голубые, брови прямые, губы тонкие, а волосы седые.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая Сергеевича, звонить по номерам телефонов, указанным ниже.

Напомним, волонтеры сообщают, что в Батайске нашли молодую женщину, которую искали почти полтора месяца. Однако найти ее живой не удалось. Как добавили в поисковом отряде "Лиза Алерт ЮГ", 38-летняя батайчанка погибла.

АЛЛО!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пенсионера, просьба сообщить по телефонам: 8(863) 725 13-32, 95-221, или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU