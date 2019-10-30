В Ростовской области на российско-украинской границе задержали отбойные пневматические молотки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-30T10:01:33+03:00

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Внимание таможенников на российско-украинской границе в Ростовской области привлек автомобиль «Киа Соренто», который приехал со стороны незалежной. Как рассказали в Южном таможенном управлении, инцидент произошел на многостороннем автомобильном таможенном посту «Новошахтинск». А за рулем иномарки был гражданин Украины. Когда приезжий автомобиль внимательно осмотрели, то выяснилось, в что в багажнике машины есть в том числе и незадекларированные товары. В частности, там были отбойные пневматические молотки, упакованные в черные полимерные пакеты. Всего их насчитали десять штук.

Мужчина рассказал таможенникам, что купил их у своего знакомого. А предназначался инструмент для бригады, которая будет строить ему дом.

В итоге в отношении водителя завели административное дело по факту недекларирования товаров. Теперь ему грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU