2019-10-30T10:43:22+03:00
Общество

Мужчина застрелил соседа из раритетного ружья в Ростовской области

Оружие некстати подвернулось под горячую руку
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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В произошедшем разбираются следователи.В произошедшем разбираются следователи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смертью от огнестрельного ранения закончился спор на повышенных тонах двух домовладельцев в Неклиновском районе области. Мужчины повздорили вечером, 27 октября. Пылкое выяснение отношений, повлекшее за собой трагические последствия, произошло в селе Самбек, у дома на улице Западная.

Как стало известно правоохранительным органам, 53-летний Александр К., крепко выпив, вдруг испытал желание поговорить по душам со своим соседом, 41-летним Анатолием З. Правда, беседа у них не задалась. Вместо того, чтобы отправиться спать, раздосадованный любитель общения вспомнил, что у него есть старое гладкоствольное охотничье ружье 1945 года и решил с его помощью проучить несговорчивого приятеля. Мужчина решил не тратить время на обременительную коммуникацию и просто напросто выстрелил Анатолию З. в живот, в результате чего тот мгновенно скончался на месте от полученных ран.

- По горячим следам подозреваемый был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас выясняются все обстоятельства, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Ростовской области произошло нападение на семью главы крестьянско-фермерского хозяйства. Трое неизвестных злоумышленников, вооруженных пистолетами и электрошокером, проникли в квартиру и приковали владельца жилища и его супруга к батарее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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