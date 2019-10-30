Депутат Госдумы требует наказать давивших машиной собаку полицейских в Ростове

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-30T11:34:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный зоозащитник, депутат Государственной Думы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов вступился за бродячую собаку, которую ростовская полиция пыталась сбить патрульным автомобилем. Напомним, что событие произошло вчера, 29 октября, на улице Минераловодской у ЖК «Акварель».

Местные жители, среди которых были дети, стали свидетелями кровавой сцены — разъяренный пес набросился и растерзал на их глазах уличного кота. Потрясенные люди вызвали полицию. Прибывший наряд не стал выходить из авто и попытался задавить азиатскую овчарку, к тому времени спокойно идущую по дороге и, как кажется, уже не представлявшую никакой угрозы.

Как сообщил Владимир Бурматов в своем инстаграме, подобные действия полиции вызвали у него полное недоумение и теперь он будет добиваться проведения служебной проверки в отношении донских правоохранителей.

- Сотрудники полиции давят собаку. Давят целенаправленно, совершая должностное и уголовное преступление. Сегодня я направил депутатские запросы в МВД по Ростовской области и Управление собственной безопасности МВД РФ с требованием провести служебное расследование в отношении экипажа полиции, попавшего на видео, а также - в прокуратуру Ростовской области с требованием провести прокурорскую проверку действий сотрудников МВД. На мой взгляд, эти люди совершенно точно нарушили и закон, и этику сотрудников правоохранительных органов, и не имеют права работать в полиции. По результатам проверок отчитаюсь, - написал депутат в соцсети.

Владимир Бурматов требует наказать полицейских. Фото: instagram Владимир Бурматов

В свою очередь, в полицейском главке считают, что вызванный наряд действовал в рамках имеющихся полномочий и букву закона не нарушал.

- В полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома без присмотра бегает большая агрессивная собака. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, где осуществляли охрану общественного порядка до приезда сотрудников Центра по отлову безнадзорных животных, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время азиатская овчарка содержится в ЦБЖ донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU