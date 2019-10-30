«Оле не могло ничего достаться»: Муж Анастасии Костенко рассказал о брачном договоре с Бузовой
Поклонники знаменитой модели из Ростовской области Анастасии Костенко переживают за судьбу дончанки. Сейчас она беременна вторым ребенком от футболиста Дмитрия Тарасова, который ранее состоял в браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, а также с Оксаной Пономаренко, воспитывающей 10-летнюю совместную дочь.
Обе женщины остались не в самых хороших отношениях с футболистом. Популярная ведущая Ольга Бузова неоднократно признавалась, что некогда любящий муж безжалостно выгнал ее из дома, отобрав при этом дорогой подарок — автомобиль Mercedes. По словам знаменитости, футболисту помогало несколько мужчин, которые запугивали ее, используя грубые слова. Дмитрий же отрицает, что когда-либо действовал силой.
В YouTube-шоу «Всему Головин» 32-летний Дмитрий Тарасов рассказал о том, что к него с Ольгой был подписан брачный контракт, по которому собственность принадлежит тому, на кого оформлена. Футболист подробно рассказал свою версию произошедшего. «Я просто сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать». Потом грязь началась. И машину я у нее забрал только после того, как посыпались оскорбления в адрес моей семьи», — рассказал футболист.
Фанаты Бузовой до сих пор напоминают ему о бывшей супруге, хотя с момента развода прошло несколько лет. Спортсмен старается не пересекаться с Бузовой даже косвенно, не слушает даже ее хиты по радио.
- Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую, -признался Тарасов. - Я понимал, что развод будет ей на руку, что она будет жертвой, которую надо жалеть. И займется наконец тем, чего я не позволял делать. Работать настолько, насколько она хотела.
Первая жена Тарасова и вовсе недавно получила повестку в суд по делу об алиментах на их совместную 10-летнюю дочь Ангелину. Оксане Пономаренко с боем удалось отсудить у экс-супруга несколько миллионов рублей.
После того, как футболист лишился работы, появилась информация о том, что в семье Тарасова и Анастасии Костенко наступили не самые простые времена, пара собирается переезжать и дорогого особняка, в котором сейчас живет. Ольга Бузова продолжает высказываться в СМИ о том, что может отсудить значительную часть средств от стоимости дома из-за того, что она якобы потратила свои личные деньги на ремонт.
Судя по всему, третья и нынешняя жена футболиста Анастасия Костенко устала от разбирательств. В комментариях она зачастую отвечает сторонникам Ольги Бузовой и первой жены Оксаны, подчеркивая что люди просто недостаточно осведомлены о ситуации.
В последнее время беременная вторым ребенком Анастасия Костенко публикует в основном позитивные снимки с фотосессий в стиле "Ожидание чуда", а также рассказывает подписчикам об успехах своей дочери Миланы. Модель подчеркивает, что счастлива в браке с футболистом несмотря ни на что.
ИСТОЧНИК KP.RU