Мария Лиман отправилась в горы в одном нижнем белье

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-30T12:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовская фотомодель, звезда Playboy Мария Лиман, вновь порадовала своих подписчиков в инстаграме эротическими снимками. Не сей раз роковая брюнетка забралась в горы — для фотосессии девушка выбрала Приэльрусье.

Замыслу Марии показать свое прекрасное тело в самом лучшем виде не помешала даже холодная погода, установившаяся там в это время года. Красотка смело скинула лишнюю одежду и гордо продефилировала между камней и припорошенной снегом травы в одних лишь кроссовках и трусиках.

К счастью, Лиман все-таки еще оставила забавное худи, иначе ей пришлось бы совсем туго, ведь сень в горах — не самое удачная пора для прогулок налегке.

Фолловеры модели оценили провокационный образ ростовчанки, однако прозвучали и критические замечания о целесообразности такого облачения.

«По-моему, у тебя ноги посинели», «Тепло ли тебе, милая?», «Попа не замерзла?», «Кто одежду спер?» - закидали вопросами Марию Лиман обеспокоенные пользователи соцсети.

Другая часть подписчиков, наоборот, отметила, что смелая девушка органично вписалась в хмурый горный пейзаж, согрев своей красотой холодные камни.

ИСТОЧНИК KP.RU