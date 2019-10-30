2019-10-30T14:18:46+03:00
Общество

В России появится крупнейший в России технологичный бизнес-парк класса «А»

Кредит в размере 41,5 млрд руб для строительства выдадут ВТБ и Сбербанк
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Крупнейший в России технологичный бизнес-парк класса «А» появится в России. Сам бизнес-парк и спортивные объекты будут построены на площади 292 тысячи квадратных метров. Известно, что кредитную линию группе компаний «Ви Холдинг» в размере 41,5 млрд рублей для финансирования строительства открыли ВТБ и Сбербанк. Сообщается, что она предоставлена сроком на семь лет с возможностью пролонгации на пять лет. А доля участия каждого кредитора составляет 50%.

По словам директора Департамента ключевых клиентов Сбербанка Алексея Гренкова, данная сделка является крупнейшей по финансированию строительства коммерческой недвижимости на российском рынке синдицированного кредитования.

- Бизнес-парк и спортивные объекты, которые появятся на территории бывшего аэропорта Тушино, будут соответствовать самым современным требованиям и станут центром притяжения не только для бизнеса, но и для жителей столицы - добавил заместитель руководителя Дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Роман Антощенков. - Мы уверены, что наше сотрудничество с одним из крупнейших девелоперов России по такому масштабному проекту придаст уверенности остальным участникам рынка и подтолкнёт их к реализации более амбициозных проектов.

К слову, строительные работы на объекте начались еще в октябре прошлого года. В перспективе бизнес-парк станет деловым ядром масштабного проекта комплексного развития территории на северо-западе Москвы площадью 65 га, с развитой деловой, жилой, социальной, спортивной инфраструктурой и благоустроенными общественными пространствами. А совокупная строительная площадь проекта: более 1 млн кв. м.

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