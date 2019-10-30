В Ростове-на-Дону глава департамента имущественно-земельных отношений уволилась по собственному желанию

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-30T15:36:13+03:00

Она проработала в ДИЗО с 2017 года

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В донской столице директор Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону Елена Серова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В должности директора ДИЗО она работала с августа 2017 года. А в самом департаменте – с 2008 года. Свою карьеру в администрации она начинала с работы в юридическом отделе, а после перешла на работу в отдел правовой документации. В 2015 году Серова возглавляла отдел сопровождения договорных отношений по земле, а затем была назначена на должность заместителя директора.

В 2017-м году Елена Серова стала исполнять обязанности главы департамента. Это произошло после того, как ее предшественница ушла в декретный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU