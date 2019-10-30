В Ростовской области разыскивают подозреваемого из Якутии в причинении тяжкого вреда здоровью

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-30T16:52:47+03:00

Мужчину обвиняют по нескольким статьям. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

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В донском регионе разыскивают 28-летнего уроженца республики Саха-Якутия Олега Шипицына. Мужчину подозревают в совершении нескольких тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Угроза убийством», «Умышленное уничтожение имущества» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Рост разыскиваемого мужчины составляет 165 – 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

АЛЛО!

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(863)21-3-21, 8-928-182-24-58, 8-999-471-06-39 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU