В Ростовской области разыскивают подозреваемого из Якутии в причинении тяжкого вреда здоровью
В донском регионе разыскивают 28-летнего уроженца республики Саха-Якутия Олега Шипицына. Мужчину подозревают в совершении нескольких тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Угроза убийством», «Умышленное уничтожение имущества» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Рост разыскиваемого мужчины составляет 165 – 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.
АЛЛО!
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(863)21-3-21, 8-928-182-24-58, 8-999-471-06-39 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU