2019-10-30T16:16:42+03:00
Спорт

«Спартак» положил глаз на полузащитника «Ростова» Норманна

Столичный клуб готов отдать за игрока 8 млн евро
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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За время карьеры в "Ростове" трансферная стоимость Норманна увеличилась в несколько раз. Фото: fc-rostov.ruЗа время карьеры в "Ростове" трансферная стоимость Норманна увеличилась в несколько раз. Фото: fc-rostov.ru
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В сферу интересов московского «Спартака» попал один из лидеров «Ростова» Матиас Норманн. По информации источника Федерального агентства новостей, клубную прописку игрок может сменить уже в зимнее трансферное окно.

Помимо столичной команды за креативным норвежцем охотятся также сразу несколько европейских клубов. Однако продавать полузащитника в ближайшей перспективе боссы «желто-синих» не планируют. Отмечается, что руководство дончан рассчитывает что Норманн доиграет по крайней мере до конца сезона.

Напомним, что в «Ростов» Матиас перешел из «Брайтона». Трансфер состоялся в январе 2019 года, его сумма составила 1,7 млн евро. Футболист провел 25 матчей в составе команды, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

После 14 туров «Ростов» делит 2-3 места с «Локомотивом», у обеих команд по 29 очков. «Спартак» с 18 очками занимает 6-7 место вместе с «Уралом».

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, как главный тренер ростовчан Валерий Карпин оценивает шансы своей команды на чемпионский титул в текущем сезоне. По мнению наставника, для этого его подопечным нужно будет выложиться на 150%. В целом, специалист отметил, что сейчас в «Ростове» созданы хорошие условия для формирования боеспособного коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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