В Ростове-на-Дону грабить-рецидивист напал на женщину и сорвал золотую цепочку
В донской столице молодой грабитель-рецидивист напал на прохожую и ограбил ее. Подозреваемого в грабеже мужчину задержали.
Горожанка шла по улице, когда внезапно на нее напал неизвестный молодой человек. Грабитель воспользовался ситуацией, когда поблизости никого не было. Подозреваемый сорвал с горожанки цепочку. Получив свое, а после грабитель сбежал с места преступления.
Пострадавшая пришла в полицию с заявлением. Нападение на горожанку произошло 15 октября, но правоохранителям понадобилось больше недели, чтобы разыскать предполагаемого преступника.
- Был установлен безработный 26-летний гражданин, ранее судимый за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении задержанного злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские устанавливают и другие преступления, к которым мог быть причастен парень.
ИСТОЧНИК KP.RU