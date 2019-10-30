2019-10-30T16:14:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону грабить-рецидивист напал на женщину и сорвал золотую цепочку

Подозреваемый сбежал с места преступления
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчину подозревают в совершении аналогичных преступлений. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиМужчину подозревают в совершении аналогичных преступлений. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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В донской столице молодой грабитель-рецидивист напал на прохожую и ограбил ее. Подозреваемого в грабеже мужчину задержали.

Горожанка шла по улице, когда внезапно на нее напал неизвестный молодой человек. Грабитель воспользовался ситуацией, когда поблизости никого не было. Подозреваемый сорвал с горожанки цепочку. Получив свое, а после грабитель сбежал с места преступления.

Пострадавшая пришла в полицию с заявлением. Нападение на горожанку произошло 15 октября, но правоохранителям понадобилось больше недели, чтобы разыскать предполагаемого преступника.

- Был установлен безработный 26-летний гражданин, ранее судимый за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении задержанного злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские устанавливают и другие преступления, к которым мог быть причастен парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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