В Ростове-на-Дону утвердили размер материальных компенсаций людям, пострадавшим при ЧС

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-30T17:25:46+03:00

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В среду, 30 октября, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал распоряжение о размерах пособий для пострадавших в чрезвычайных ситуациях, сообщает мэрия.

Согласно постановлению, пострадавшие в масштабных происшествиях во время официального режим ЧС смогут получить компенсации. Горожане и граждане, которые пострадали от локального пожара или подтопления, тоже могут претендовать на единовременную материальную помощь (без введения режима ЧС).

Ростовчане могут получить 20 тысяч рублей на человека за утрату имущества первой необходимости, за полную утрату имущества первой необходимости - 30 тысяч рублей, за лёгкий вред здоровью - 100 тысяч рублей, за тяжкий вред здоровью - 200 тысяч рублей и 500 тысяч рублей -за погибшего члена семьи.

Выплаты пострадавшим гражданам произведут независимо от страховых выплат.

Стоит отметить, что режим ЧС городские власти вводили в 2017 году во время пожара на Театральном спуске также был введён режим ЧС, а также в конце июня 2016. Тогда сильный ливень и ураган привёл к наводнению. На Буденновском во время урагана погибла 14-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU