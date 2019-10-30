Четыре человека пострадали на трассе в Ростовской области
В среду, 30 октября, на 86 километре автодороги Морозовск-Волгодонск произошла авария.
По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 42-летний мужчина.
После столкновения иномарка наехала на препятствие, - рассказывают в УГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «ВАЗ -2114».
Сейчас проводится проверка по факту данного ДТП. Сотрудниками полиции устанавливаться все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU