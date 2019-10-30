Четыре человека пострадали на трассе в Ростовской области

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-30T17:25:17+03:00

Один из автомобилей выехал на встречную полосу движения

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В среду, 30 октября, на 86 километре автодороги Морозовск-Волгодонск произошла авария.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

После столкновения иномарка наехала на препятствие, - рассказывают в УГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «ВАЗ -2114».

Сейчас проводится проверка по факту данного ДТП. Сотрудниками полиции устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU