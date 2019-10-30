Трансформер Оптимус Прайм вальяжно прогулялся в центре Ростова

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-30T18:43:46+03:00

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Основной персонаж вселенной трансформеров, бессменный глава автоботов Оптимус Прайм был замечен на улице Горького в Ростов-на-Дону. Человекообразный робот вальяжной походкой, исполненной внутреннего достоинства и грации, спокойно переходил дорогу по пешеходному переходу.

Моцион Оптимуса снял на видео очевидец, затем ролик появился в соцсетях. Что интересно, быстро идущие прохожие предпочли не обращать внимания на автобота, и стремительно огибали мирно настроенного космического гостя.

rostov_roads Омтимус Прайм гуляет по Ростову

Видеозапись собрала много комментариев от пользователей сети. Прежде всего, ростовчане озаботились безопасностью прославленного героя и дали ему дельный совет о том, как следует себя вести в донской столице.

- Главное ему на улице не уснуть, а то вырежут и туманки, и фары подергают, - порекомендовали они.

Многих интересовал вопрос, откуда и, собственно, куда держит путь столь авторитетный персонаж.

«Он из салона красоты вышел», «С выставки роботов сбежал», «Пошел себе тариф на мобильную связь выбирать», «Из «Меги» идет», - стали оживленно делиться своими предположениями развеселившиеся комментаторы.

Впрочем, часть пользователей без всякой иронии искренно выразила сочувствие человеку, разгуливающему в громоздком скафандре Оптимуса Прайма.

«Бедненький, как ему тяжело!», «Трудная работа», «В таком костюме очень неудобно», - высказались горожане в комментариях под постом с видеозаписью.

ИСТОЧНИК KP.RU