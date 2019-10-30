2019-10-30T18:45:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали парня, укравшего три килограмма драгоценностей

Общая стоимость похищенного превышает 200 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый находится под подпиской о невыездеПодозреваемый находится под подпиской о невыездеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ростовчанин написал заявление в полицию о том, что из его ювелирной мастерской украли драгоценности на сумму 210 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в этом преступлении.

27-летний подозреваемый ночью через крышу пробрался в ювелирную мастерскую. Парень вынес все, что показалось ему самым дорогостоящим: более трех килограммов драгоценностей, весы и прибор для проверки подлинности бриллиантов, после чего скрылся. Часть ценных металлов подозреваемый сдал в ломбард.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Известно, что мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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