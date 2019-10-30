2019-10-30T18:52:29+03:00
Общество

Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела после беременности школьницы

Мужчина уверяет, что любовная связь была по взаимному согласию
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Сейчас проводится расследование половой связи молодой парыСейчас проводится расследование половой связи молодой парыФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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В сложной ситуации оказался житель города Шахты после того, как его несовершеннолетняя возлюбленная оказалась в интересном положении. Об интимной жизни пары стало известно правоохранителям, установившим, что половые контакты между 19-летним мужчиной и 16-летней девушкой, которые привели к беременности школьницы, продолжались более двух лет.

Факт того, что в скором времени ученица старших классов станет мамой, выяснился при обследовании девушки в ЦРБ посёлка Каменоломни. Срок беременности составил 9 недель. Теперь молодому Казанове, не ставшему дожидаться возраста сексуального согласия своей подруги, грозит реальный срок до четырёх лет.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - сообщил источник в правоохранительных органах. - Сейчас проводится расследование. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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