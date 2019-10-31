СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-31T09:08:33+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 31 октября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 31 октября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 31 октября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в донской столице сразу в нескольких районах будут отключать свет. Речь идет о плановых работах на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 31 октября 2019

до 17:00:

- ул. Ерёменко 87/1; ул. Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78Б, 78В.

- ул. Мечникова 126А, 126Б, 128, 128А, 130; ул. Дранко 108А, 110, 110А, 139, 141; пер. Халтуринский 206, 206Б, 208, 210, 212.

- ул. Киргизская 6, 10, 12А, 12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92; ул. Белорусская 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 19/96; пер. Беломорский 14А, 15/1, 16Б,, 92/1, 92/2, 94.

- ул. Вересаева 39-99, 34-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Щаденко 25-33, 28-32; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикало 1-37, 2-30; ул. Лисичанская 14-32; ул. Куприна 37-43, 40-46; ул. Писемского 38.

- ул. Токарная 49, 51/4, 82/1, 82/2; пер. Защитный 25-33; пер. Медный 8; ул. Профсоюзная 3-25, 29/22, 25/25; ул. Русская 1-7, 4-28.

до 18:00:

- ул. Дарвина 21-83, 36-92; ул. Доватора 118, 126, 137, 155, 142-148, 149-157, 140А, 142А, 187-189, 175-183, 142Е; ул. Долгожданная 8-22; ул. Линейная 39-101, 42-110; ул. Лучевая 1-71, 2-76; ул. Мадояна 202, 224-240, 205-245; ул. Необычная 1; ул. Песчанокопская 1-53, 2-56; ул. Сормовская 121-127, 134-136; ул. Туманная 4-10, 3-15, 16-18; ул. Байкальская 41-97, 38-98; ул. Карпатская 37-47, 40-48; ул. Ковалевской 45-49, 44-54; ул. Лобачевского 30, 36-50; ул. Семипалатинская 39-49, 44-52.

с 10:00 до 12:00:

- Рынок «Шайба»; просп. Королева 10, 10/1-Дет. Сад, 10/3, 10/4,12; ул. Добровольского 24, 24/1, 24/1В, 26, 28, 30, 30Б, 30/1.

с 10:00 до 14:00:

- просп. Буденновский 91/258, 93/291, 97; ул. Катаева 242-258, 275-293; ул. Черепахина 213-243, 204-224; пер. Островского 143-145.

ИСТОЧНИК KP.RU