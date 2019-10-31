В Каменске-Шахтинском при пожаре погибла 52-летняя женщина

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-31T09:16:28+03:00

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В среду, 30 октября, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, вызов поступил на путь единой диспетчерской службы около 19: 24. Звонившие сообщили, что в городе Каменске-Шахтинском горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Ваутина.

- Возгорание произошло на площади 25 квадратных метров, - добавили в ведомстве. - Спустя17 минут пожар удалось ликвидировать. На месте работали семь человек пожарных и две спецмашины.

Известно, что в пожаре погибла 52-летняя женщина. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшей. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU