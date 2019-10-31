2019-10-31T09:16:28+03:00
Происшествия

В Каменске-Шахтинском при пожаре погибла 52-летняя женщина

Предварительная причина возгорания, неосторожное обращение с огнем
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Предварительная причина возгорания, неосторожное обращение с огнем. Фото: МЧС России по РО.Предварительная причина возгорания, неосторожное обращение с огнем. Фото: МЧС России по РО.
Изменить размер текста:

В среду, 30 октября, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, вызов поступил на путь единой диспетчерской службы около 19: 24. Звонившие сообщили, что в городе Каменске-Шахтинском горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Ваутина.

- Возгорание произошло на площади 25 квадратных метров, - добавили в ведомстве. - Спустя17 минут пожар удалось ликвидировать. На месте работали семь человек пожарных и две спецмашины.

Известно, что в пожаре погибла 52-летняя женщина. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшей. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Это «нано-транспорт»: у маршрутки в Ростове на полном ходу отлетело колесо
Донские красавицы нагнали ужаса на «Астраханочку» в Хэллоуин
Жителя Новочеркасска оштрафовали за экстремистский пост в Instagram
В Ростовской области главу оштрафовали за игнорирование народных жалоб
Скомканный полет: тренерский штаб «Чайки» отправлен в отставку
В Ростовской области чиновников оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что не отчитались о своих доходах в Интернете
В Ростове-на-Дону адвокат за 800 тысяч рублей пообещала избавить знакомую от уголовной ответственности
Отключение света в Ростове-на-Дону 31 октября 2019: где и когда
Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела после беременности школьницы
В Ростове-на-Дону задержали парня, укравшего три килограмма драгоценностей
Трансформер Оптимус Прайм вальяжно прогулялся в центре Ростова
Четыре человека пострадали на трассе в Ростовской области
В Ростове-на-Дону утвердили размер материальных компенсаций людям, пострадавшим при ЧС
В Ростове-на-Дону грабить-рецидивист напал на женщину и сорвал золотую цепочку
«Спартак» положил глаз на полузащитника «Ростова» Норманна
В Ростовской области разыскивают подозреваемого из Якутии в причинении тяжкого вреда здоровью
В Ростове-на-Дону глава департамента имущественно-земельных отношений уволилась по собственному желанию
«С жиру бесится!»: Татьяна Котова похвасталась дорогим блюдом из трюфеля
В России появится крупнейший в России технологичный бизнес-парк класса «А»