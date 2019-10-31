2019-10-31T09:33:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону адвокат за 800 тысяч рублей пообещала избавить знакомую от уголовной ответственности

Юристу назначили условный срок
Ольга ГОПАЛО
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Подсудимая обещала помочь своей знакомой избежать уголовной ответственности за весьма кругленькую сумму.Подсудимая обещала помочь своей знакомой избежать уголовной ответственности за весьма кругленькую сумму.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В районном суде Ростова-на-Дону на скамье подсудимых оказалась адвокат, которую обвиняли в покушении на мошенничество.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, инцидент произошел в Ленинском районе донской столицы. В частности, во время заседания было озвучено, что подсудимая обещала помочь своей знакомой избежать уголовной ответственности. Правда, не безвозмездно. А за весьма кругленькую сумму - речь шла о 800 тысячах рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что юрист убедила приятельницу, что уголовное дело находится у ее знакомого следователя. Говорят, женщина-адвокат даже не пыталась помочь. За что и поплатилась.

К слову, суд назначил ей весьма гуманное наказание - до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Максимальный срок предусмотренный законодательством, составляет до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Однако приговор в законную силу не вступил, а значит у юриста еще есть время его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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