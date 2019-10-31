2019-10-31T09:42:18+03:00
Общество

В Ростовской области чиновников оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что не отчитались о своих доходах в Интернете

Прокуратура провела проверку
Ольга ГОПАЛО
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Общая сумма штрафов составила 15 тысяч рублей.Общая сумма штрафов составила 15 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области на карандаш прокурорских работников попались сразу несколько чиновников Кагальницкого района Дона. Произошло это после проведенной надзорным ведомством поверки по соблюдению законодательства о противодействии коррупции администрациями сельских поселений.

Как рассказали в областной прокуратуре, администрации пяти сельских поселений не разместили в Интернете для свободного доступа сведения о доходах, об имеющемся имуществе и земле за прошлый год. А отчитаться за них должны были еще в апреле 2019-го.

В итоге, в отношении нарушителей были возбуждены административные дела. А общая сумма штрафов составила 15 тысяч рублей. В прокуратуре региона добавили, что чиновники уже устранили нарушения и разместили нужные сведения в Сети.

Напомним, в Ростове-на-Дону адвокат за 800 тысяч рублей пообещала избавить знакомую от уголовной ответственности. Правда, юристу назначили условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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