2019-10-31T09:49:15+03:00
Спорт

Скомканный полет: тренерский штаб «Чайки» отправлен в отставку

Дмитрия Воецкого сотоварищи попросили на выход в День тренера
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Дмитрий Воецкий не оправдал надежд руководства клуба. Фото: fc-chayka.ruДмитрий Воецкий не оправдал надежд руководства клуба. Фото: fc-chayka.ru
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Бледный старт песчанокопской «Чайки» в дебютном сезоне команды в ФНЛ вызвал гнев у боссов клуба. Руководство песчанокопцев перестало верить в успех своих футболистов под управлением нынешнего тренерского штаба и отправило всех в отставку. Об этом сообщает пресс-служба «Чайки».

Последним днем работы специалистов стало 30 октября. По иронии судьбы в этот день в России отмечается профессиональный праздник тренера.

Вместе с наставником песчанокопцев Дмитрием Воецким в отставку также отправлены его ассистенты - Виталий Семакин, Дмитрий Сережкин и тренер вратарей Игорь Уралев.

- Решение (об отставке — прим. ред.) было принято после игры с «Факелом». К предстоящей игре с «Балтикой» команду будет готовить Юрий Лыков. Тренером вратарей стал известный в прошлом голкипер сборной Белоруссии Валерий Шантолосов, – сообщил спортивный директор клуба Олег Баян.

Напомним, что в 20-м туре Олимп-первенства ФНЛ «Чайка» проиграла в домашних стенах аутсайдеру лиги воронежскому «Факелу» (0:1). Теперь игрокам и новым тренерам предстоит исправлять турнирное положение в матче с калининградской «Балтикой» - игра состоится 3 ноября в Песчанокопском.

После 20 туров на счету команды из Ростовской области 24 очка, она располагается на 11 месте в турнирной таблице. Их оппоненты из «Балтики» имеют 33 очка после такого же количества матчей и занимают 5 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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