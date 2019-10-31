2019-10-31T09:53:55+03:00
Общество

В Ростовской области главу оштрафовали за игнорирование народных жалоб

Штраф составил пять тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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На главу сельского поселения завели административное дело, а суд назначил ему пятитысячный штраф. Фото: Областной суд.На главу сельского поселения завели административное дело, а суд назначил ему пятитысячный штраф. Фото: Областной суд.
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Жители Чалтырского сельского поселения обратились в местную прокуратуру с жалобой на чиновников. Люди рассказали, что еще летом написали жалобы в местную администрацию, но никакого результата так и не последовало. Тогда в дело вмешалось надзорное ведомство.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, во время проверки выяснилось, что в адрес главы сельского поселения были адресованы три жалобы - в июле и августе этого года. Они касались вопросов благоустройства, а также нарушение тишины и покоя.

Однако как выяснили прокурорские работники, доводы заявителей проверены не были, и ответы им не направлялись. В итоге, на главу сельского поселения завели административное дело, а суд назначил ему пятитысячный штраф. Правда, чиновник еще может его обжаловать.

Кстати, после всего случившегося с делами местных жителей-жалобщиков уже разобрались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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