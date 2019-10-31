2019-10-31T11:19:07+03:00
Общество

Это «нано-транспорт»: у маршрутки в Ростове на полном ходу отлетело колесо

«Не беда. Три еще осталось»
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Техническое состояние маршрутного такси вызывает кучу вопросов. Фото: vk.com/rostovnadonuТехническое состояние маршрутного такси вызывает кучу вопросов. Фото: vk.com/rostovnadonu
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Многострадальный транспорт донской столицы вновь ставит под угрозу безопасность ростовчан, пользующихся городскими общественными маршрутами. На сей раз отлетело колесо у рейсовой Hyundai County.

Информация об этом появилась в социальных сетях. По свидетельствам очевидцев, в салоне в этот момент ехало много людей, которых шокировал данный инцидент. На снимке, опубликованном в интернете, видно, что состояние автомобиля можно назвать ужасающим — и ни капли не ошибиться.

- Ехала в 113 маршрутке и прямо на ходу у нее отвалилось колесо! Никто не пострадал, но это жесть. Номер машины К662РЕ, - написала ростовчанка, ехавшая в злополучном транспорте.

Как сообщила другая пассажирка аварийной маршрутки, сначала люди пытались не придавать особого значения происшествию и воспринимать ситуацию с юмором, но когда стало понятно, что старый Hyundai в буквальном смысле стал разваливаться на части, она испытала тревожные чувства.

- Сначала было смешно, а потом немного страшновато. Маршрутка полная. Дети были в маршрутке, - рассказала женщина о своих впечатлениях.

Пользователи сети призвали не драматизировать этот случай и сконцентрироваться на положительных моментах произошедшего случая.

«Не беда. Три колеса еще осталось», «Синей изолентой приклеить колесо и можно ехать», «Это нано-транспорт. Оно не отвалилось, оно пыталось замениться на ходу», - с иронией прокомментировали ситуацию жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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