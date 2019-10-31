Альфа-Банк вошел в десятку крупнейших организаторов публичных размещений в РФ

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-31T11:24:49+03:00

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За три квартала текущего года Альфа-Банком была организована 21 сделка для 17 компаний-эмитентов. В список клиентов вошли такие корпорации как «Буровая компания Евразия», «РЕСО-Лизинг», «СУЭК-Финанс», «Балтийский лизинг», X5 Finance, «Лента», «Детский мир», «Магнит», Группа «ЛСР». Инвестиции, которые удалось привлечь по этим выпускам достигли около 60,5 млрд рублей. Таким образом Альфа-Банк вошел в десятку наиболее крупных организаторов Российской Федерации.

«Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Для нас очень дорога эта оценка, в свою очередь стараемся приложить максимум своих возможностей, чтобы в каждой сделке для обеих сторон были оптимальные условия», — заявил руководитель долгового капитала банка Дэвид Мэтлок.

По прогнозам аналитиков «Альфы» до конца года сохранится тенденция снижения купонных ставок и благоприятная в целом обстановка на российском облигационном рынке.

«Мы наблюдаем плавное снижение купонной ставки, увеличившиеся сроки размещений, увеличение объема выпусков и их частоты, рост базы инвесторов и новых рыночных лимитов. В планах банка еще 15 сделок в четвертом квартале, без учета уже свершившихся», — заметил Дэвид Мэтлок.

Общее количество инвестиционных банков, вошедших в рэнкинг Cbonds, составило 40. Объем привлеченных ими инвестиций за три квартала 2019 года достиг 1,2 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU