2019-10-31T11:24:49+03:00
Общество

Альфа-Банк вошел в десятку крупнейших организаторов публичных размещений в РФ

Альфа-Банк вошел в топ-10 российских организаторов выпуска облигаций, согласно рейтингу агентства Cbonds по итогам января-сентября 2019 года
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За три квартала текущего года Альфа-Банком была организована 21 сделка для 17 компаний-эмитентов. В список клиентов вошли такие корпорации как «Буровая компания Евразия», «РЕСО-Лизинг», «СУЭК-Финанс», «Балтийский лизинг», X5 Finance, «Лента», «Детский мир», «Магнит», Группа «ЛСР». Инвестиции, которые удалось привлечь по этим выпускам достигли около 60,5 млрд рублей. Таким образом Альфа-Банк вошел в десятку наиболее крупных организаторов Российской Федерации.

«Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Для нас очень дорога эта оценка, в свою очередь стараемся приложить максимум своих возможностей, чтобы в каждой сделке для обеих сторон были оптимальные условия», — заявил руководитель долгового капитала банка Дэвид Мэтлок.

По прогнозам аналитиков «Альфы» до конца года сохранится тенденция снижения купонных ставок и благоприятная в целом обстановка на российском облигационном рынке.

«Мы наблюдаем плавное снижение купонной ставки, увеличившиеся сроки размещений, увеличение объема выпусков и их частоты, рост базы инвесторов и новых рыночных лимитов. В планах банка еще 15 сделок в четвертом квартале, без учета уже свершившихся», — заметил Дэвид Мэтлок.

Общее количество инвестиционных банков, вошедших в рэнкинг Cbonds, составило 40. Объем привлеченных ими инвестиций за три квартала 2019 года достиг 1,2 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объемы продаж спецтехники в лизинг в ВТБ выросли более чем на 70%
Виктория Лопырева получила травму в аэропорту
В сборную России вошли 11 ростовских гандболисток
Продали с убытком: актив «Евродона» приобрел неизвестный инвестор
Пять глав сельских поселений Ростовской области оштрафовали за отсутствие информации о доходах
Ростов-на-Дону и Израиль свяжут регулярные прямые авиарейсы
В Ростове-на-Дону появится новая автобусная остановка
В Ростове-на-Дону мужчина пострадал во время аварии с участием шести автомобилей
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Житель Ростовской области изнасиловал 7-летнюю школьницу в Дагестане
Парни в сером: «Ростов» сыграет в редкой форме со «Спартаком»
Муж ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов забыл сколько лет его старшей дочери