Муж ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов забыл сколько лет его старшей дочери
Супруг известной ростовской модели Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов повздорил с бывшей женой Оксаной в Instagram, которая воспитывает их совместную 10-летнюю дочь Ангелину. Сейчас футболист и мать его первого ребенка судятся из-за алиментов. Спортсмен обвиняет женщину в том, что она не даёт ему контактировать с их общей дочерью, а также не разрешает пользоваться мобильным телефоном.
В YouTube-шоу «Всему Головин» 32-летний Дмитрий Тарасов рассказал о том, что бывшая жена Оксана не работает, для суда делает фиктивные справки, живет на деньги, которые он платит ребенку в качестве алиментов и сказал, что их совместной дочери 11 лет.
Равнодушной к этой ситуации не осталась и скандально известный блогер Лена Миро. Она обсмеяла Дмитрия Тарасова и Оксану за то, что они решили устроить разборки на публике. По словам Лены, больше всего в этой ситуации страдает именно их общая дочь.
В социальных сетях мнения подписчиков Дмитрия и Оксаны разделились. Мало кто оставил без внимания то, что футболист сказал, что девочке 11 лет, но на самом деле Ангелине недавно исполнилось 10.
Оксана же после выхода этого интервью опубликовала пост, в котором высмеяла Дмитрия за допущенную ошибку. Но спустя несколько часов женщина его удалила, уточнив, что не любит хранить негативную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU