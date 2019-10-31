Муж ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов забыл сколько лет его старшей дочери

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-31T11:38:56+03:00

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Супруг известной ростовской модели Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов повздорил с бывшей женой Оксаной в Instagram, которая воспитывает их совместную 10-летнюю дочь Ангелину. Сейчас футболист и мать его первого ребенка судятся из-за алиментов. Спортсмен обвиняет женщину в том, что она не даёт ему контактировать с их общей дочерью, а также не разрешает пользоваться мобильным телефоном.

tarasov23 Дорогие друзья( и все, кому небезразлична моя личная ситуация)!

В YouTube-шоу «Всему Головин» 32-летний Дмитрий Тарасов рассказал о том, что бывшая жена Оксана не работает, для суда делает фиктивные справки, живет на деньги, которые он платит ребенку в качестве алиментов и сказал, что их совместной дочери 11 лет.

tarasov23 Твой пост был очень конкретен, все разложила по полочкам, как будто не ты писала, а куча твоих адвокатов. Смущает только то, я могу ошибаться, что платишь ты им с тех денег, которые заплатил тебе я.Во-первых, я люблю свою дочь

Равнодушной к этой ситуации не осталась и скандально известный блогер Лена Миро. Она обсмеяла Дмитрия Тарасова и Оксану за то, что они решили устроить разборки на публике. По словам Лены, больше всего в этой ситуации страдает именно их общая дочь.

В социальных сетях мнения подписчиков Дмитрия и Оксаны разделились. Мало кто оставил без внимания то, что футболист сказал, что девочке 11 лет, но на самом деле Ангелине недавно исполнилось 10.

taras2686 Всем доброго утра! Мы вернулись в Москву и я поняла, что люди делятся на два типа: 1) кто радуется первому снегу; 2) у кого есть автомобиль . В этом году я не сыграла на опережение и опаздала со сменой резины . P.S. На все вопросы я ответила, поэтому считаю нецелесообразным хранить посты, носящие негативный характер, на своей странице .

Оксана же после выхода этого интервью опубликовала пост, в котором высмеяла Дмитрия за допущенную ошибку. Но спустя несколько часов женщина его удалила, уточнив, что не любит хранить негативную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU