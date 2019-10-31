Парни в сером: «Ростов» сыграет в редкой форме со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-31T12:01:07+03:00

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В Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня вечером состоится футбольный матч 1/8 финала Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком». Начало игры назначено на 19:30, прямую трансляцию покажут на «Матч ТВ».

Пресс-служба донского клуба напомнила, что в розыгрыше Кубка команды встречались между собой три раза. Дважды викторию праздновали столичные футболисты, одна победа на счету «Ростова». Она была одержана в упорной серии пенальти со счетом 3:2. В текущем сезоне клубы уже встречались в рамках Премьер-лиги. Матч на «Ростов Арене» завершился боевой ничьей (2:2).

Кроме того, стало известно, в какой форме подопечные Валерия Карпина будут экзаменовать 10-кратного чемпиона России. Вместо традиционного сочетания желтого и синего игроки ростовской команды выйдут на поле в серых цветах. Посмотрим, принесет ли столь необычный выбор им успех во время матча.

Дончане будут сегодня играть в редкой форме. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Букмекеры отдают предпочтение именно «Ростову» и предлагают поставить на победу дончан с коэффициентом 3,70. Шансы «Спартака» оцениваются скромнее — в этом случае значение составляет 2,10. На ничейный исход - 3,25.

Победитель этого противостояния встретится в следующем раунде с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU