2019-10-31T11:49:12+03:00
Общество

Житель Ростовской области изнасиловал 7-летнюю школьницу в Дагестане

Мужчина отправиться в колонию строгого режима
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина проведет в колонии строгого режима 14 летМужчина проведет в колонии строгого режима 14 летФото: Ольга Крыльцова
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Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор жителю Ростовской области, обвиняемому в изнасиловании ребенка. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за изнасилование 7-летнего ребенка.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2018 года мужчина ехал на своей машине и увидел прогуливающуюся девочку. Он предложил малышке фрукты. Школьница согласилась и села к незнакомцу в машину. Мужчина привез ее к себе домой, где совершил насильственные действия

- Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

Отбывание наказания в колонии особого режима отличается строгим условием содержания заключенных. Подобные учреждения, предназначены для изоляции самых опасных преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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