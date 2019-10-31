В Ростове-на-Дону мужчина пострадал во время аварии с участием шести автомобилей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-31T12:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 31 октября, шесть автомобилей стали участниками аварии, которая произошла в донской столице. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, незначительные травмы получил водитель иномарки Kia Rio.

По предварительным данным, 32-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser в районе дома, расположенного на Вавилова, 68, около 08:20 при перестроении врезался в служебный автомобиль «Почты России» Lada Largus. В результате удара легковушку отбросило на припаркованные автомобили: Ford Focus, Nissan Tiida, Kia Rio и Hyundai Accent. Во время ДТП незначительные травмы получил водитель автомобиля Kia Rio.

Сейчас по данному факту проводится проверка, специалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU