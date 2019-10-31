2019-10-31T12:36:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина пострадал во время аварии с участием шести автомобилей

Водитель одного из автомобилей пытался перестроится
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария произошла на улице Вавилова. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Авария произошла на улице Вавилова. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В четверг, 31 октября, шесть автомобилей стали участниками аварии, которая произошла в донской столице. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, незначительные травмы получил водитель иномарки Kia Rio.

По предварительным данным, 32-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser в районе дома, расположенного на Вавилова, 68, около 08:20 при перестроении врезался в служебный автомобиль «Почты России» Lada Largus. В результате удара легковушку отбросило на припаркованные автомобили: Ford Focus, Nissan Tiida, Kia Rio и Hyundai Accent. Во время ДТП незначительные травмы получил водитель автомобиля Kia Rio.

Сейчас по данному факту проводится проверка, специалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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