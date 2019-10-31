2019-10-31T13:26:49+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону появится новая автобусная остановка

Она создана для удобства жителей СТ "Афганец"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На остановке автобусы начнут останавливаться с 5 ноябряНа остановке автобусы начнут останавливаться с 5 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Власти Ростова-на-Дону решили создать автобусную остановку на улице Самшитовой, 66. Как сообщает департамент транспорта города, общественный транспорт начнет останавливаться уже с 5 ноября.

- Это дополнительная остановка для автобуса № 92А. Она нужна для удобства жителей СТ «Афганец», расположенного в Первомайском районе, - отметили в ведомстве.

Горожане сообщили, что раньше по этой улице ездила маршрутка, которая могла остановиться в любом месте по просьбе пассажиров. По словам ростовчан, это было удобно, ведь люди могли выйти в любом месте. После того, как по улице станет ходить только автобус, он будет высаживать и принимать пассажиров только на официальных остановках.

Стоит отметить, что ранее недовольные жители Ростова-на-Дону завалили городских чиновников жалобами на реформу транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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