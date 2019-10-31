Ростов-на-Дону и Израиль свяжут регулярные прямые авиарейсы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-31T13:49:57+03:00

Из Ростова-на-Дону в Израиль самолеты будут летать дважды в неделю. Фото: пресс-служба аэропорта "Платов"

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Жители Ростова-на-Дону смогут долететь до Тель-Авива без пересадок. Регулярное авиасообщение запускается с 1 декабря, сообщили в пресс-службе АО УК «Аэропорты Регионов»

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Желающие попасть в Израиль смогут вылететь из донской столицы по четвергам и воскресеньям.

Сейчас в столицу Израиля Тель-Авив осуществляется 75 регулярных рейсов из семи городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Кавминвод. Ростов-на-Дону станет восьмым в этом списке.

В рамках программы министерства туризма Израиля по субсидированию рейсов доступны чартерные перелеты из Москвы в Эйлат с частотой до 12 в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU