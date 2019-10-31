2019-10-31T14:01:45+03:00
Общество

Пять глав сельских поселений Ростовской области оштрафовали за отсутствие информации о доходах

Чиновникам предстоит выплатить штрафы
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Чиновники не предоставили информацию в срокЧиновники не предоставили информацию в срокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Кагальницком районе Ростовской области за сокрытие доходов к административной ответственности привлечены пять глав поселений.

По данным прокуратуры, пять сельских поселений не разместили в интернете сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Донские чиновники должны были отчитаться о своих доходах еще в апреле 2019 года.

- Виновные лица судом привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 15 000 рублей, - отметили ведомстве.

В настоящее время выявленные нарушения устранены. Сведения о доходах нарушителей опубликованы на официальной сайте администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объемы продаж спецтехники в лизинг в ВТБ выросли более чем на 70%
Виктория Лопырева получила травму в аэропорту
В сборную России вошли 11 ростовских гандболисток
Продали с убытком: актив «Евродона» приобрел неизвестный инвестор
Ростов-на-Дону и Израиль свяжут регулярные прямые авиарейсы
В Ростове-на-Дону появится новая автобусная остановка
В Ростове-на-Дону мужчина пострадал во время аварии с участием шести автомобилей
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Житель Ростовской области изнасиловал 7-летнюю школьницу в Дагестане
Парни в сером: «Ростов» сыграет в редкой форме со «Спартаком»
Муж ростовской модели футболист Дмитрий Тарасов забыл сколько лет его старшей дочери
Альфа-Банк вошел в десятку крупнейших организаторов публичных размещений в РФ