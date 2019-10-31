Пять глав сельских поселений Ростовской области оштрафовали за отсутствие информации о доходах
В Кагальницком районе Ростовской области за сокрытие доходов к административной ответственности привлечены пять глав поселений.
По данным прокуратуры, пять сельских поселений не разместили в интернете сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Донские чиновники должны были отчитаться о своих доходах еще в апреле 2019 года.
- Виновные лица судом привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 15 000 рублей, - отметили ведомстве.
В настоящее время выявленные нарушения устранены. Сведения о доходах нарушителей опубликованы на официальной сайте администрации района.
ИСТОЧНИК KP.RU