Пять глав сельских поселений Ростовской области оштрафовали за отсутствие информации о доходах

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-31T14:01:45+03:00

Чиновники не предоставили информацию в срок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кагальницком районе Ростовской области за сокрытие доходов к административной ответственности привлечены пять глав поселений.

По данным прокуратуры, пять сельских поселений не разместили в интернете сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Донские чиновники должны были отчитаться о своих доходах еще в апреле 2019 года.

- Виновные лица судом привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 15 000 рублей, - отметили ведомстве.

В настоящее время выявленные нарушения устранены. Сведения о доходах нарушителей опубликованы на официальной сайте администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU